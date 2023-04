Computer non accessibili all'Alto Calore per tutta la giornata di ieri a causa di un attacco hacker che ha reso impossibile l'accensione dei terminali e, quindi, la gestione di tutte le procedure collegate all'utenza. Non bastavano, dunque, i problemi di ordine economico-finanziario che registra la partecipata dell'acqua di corso Europa, la procedura di concordato per evitare il fallimento e l'attesa della firma del governatore De Luca che va avanti ormai da tre mesi, adesso ci si mette anche il virus informatico, probabilmente il Medusa, che ha messo momentaneamente fuori uso il server dell'azienda.

L'alert è arrivato martedì alla società di sicurezza informatica che si occupa del Ced di Acs, la Tecnologica srl, che ha immediatamente avvertito l'amministratore Michelangelo Ciarcia e, a cascata, i vari funzionari e capi servizio che non si potevano accendere assolutamente i computer. Ciò, infatti, avrebbe favorito la diffusione del virus nel sistema bloccandolo completamente.

In qualche modo, però, in questa vicenda, c'è una circostanza fortunata che ha reso meno aggressivo l'attacco e la possibilità che infettasse il server. Lunedì scorso, infatti, l'Enel, impegnata in una serie di interventi di manutenzione straordinaria sulla rete elettrica cittadina, si è occupata proprio di corso Europa, togliendo l'energia ai diversi compartimenti e, quindi, anche a tutto l'isolato dell'Alto Calore.

Questo ha fatto in modo che i computer martedì mattina risultassero tutti spenti, anche quelli abitualmente lasciati in stand-by. In queste ore, comunque, i tecnici della società di sicurezza informatica stanno lavorando per ripristinare il sistema. Questa mattina, al temine dell'intervento di verifica, è prevista una prima prova d'accesso blindata per controllare che tutto sia a posto e non ci siano pericoli. Ferme anche le procedure per mettere insieme dati e relazioni sul piano industriale e sul bilancio trimestrale da consegnare, rispettivamente, agli uffici regionali e ai commissari giudiziali.