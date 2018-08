Venerdì 31 Agosto 2018, 02:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bollette pazze per consumi idrici dell'Alto Calore. Come se non bastasse, tra aumenti tariffari e distacchi, ecco spuntare anche qualche bolletta a dir poco fuori controllo. Una, in particolare, è stata recapitata due giorni fa ad una famiglia di Atripalda che vive in via Pianodardine: 20.014,00 euro l’importo riportato con scadenza il prossimo 10 settembre, giusto il tempo per chiedere un prestito. Al titolare dell’utenza per poco non è venuto un colpo, considerando che i consumi medi del nucleo familiare, costituito da 6 persone, non superano i 250 euro a trimestre.