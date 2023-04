Gli atti per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato all'Alto Calore sono alla firma del governatore Vincenzo De Luca. La risposta del giudice dell'Ufficio Fallimenti del Tribunale di Avellino, Gaetano Guglielmo, delegato al concordato preventivo della partecipata di corso Europa, ha dato, infatti, il definitivo via libera alla convenzione, non occorrendo alcuna sua determinazione.

La documentazione, nel frattempo, era stata già disposta dalla Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti della giunta regionale che, dopo aver espletato tutte le verifiche del caso, aveva posto proprio questo quesito allo stesso magistrato. In pratica aveva chiesto se fosse stata necessaria una sua autorizzazione all'affidamento in presenza di una procedura fallimentare in corso. Aggiungendo, però, che l'articolo della legge fallimentare che la richiede si applica rispetto all'indizione di gare d'appalto. Stessa interpretazione alla quale è giunto anche il consulente legale dell'Acs, il professore Giuseppe Fauceglia, che aveva inviato al Palazzo di Giustizia un suo parere ad adiuvandum sulla questione. Dunque, visto che anche per il giudice le valutazioni sono demandate alla sola autorità amministrativa, per la firma di De Luca, nel ruolo di commissario ad acta dell'Eic, non ci sono più ostacoli.

Ovviamente si tratta di un affidamento che andrà a concretizzarsi pienamente al momento dell'ottenimento dell'omologa al concordato. E per questo durerà solo 5 anni ma sarà successivamente rinnovabile alle scadenze canoniche. Intanto, l'atto "scongela" l'attivazione del piano industriale dell'Alto Calore, calibrato per azzerare la debitoria della spa e rilanciarne l'azione in un quadro di migliore agibilità. Con la chiusura del cerchio sulla convenzione a svolgere il servizio, infatti, l'azienda potrà partecipare ai bandi del Pnrr per ottenere i finanziamenti utili alla riqualificazione delle reti idriche, come pure alla realizzazione dei progetti e degli interventi già programmati ma il cui ottenimento dei fondi le era stato precluso proprio dal mancato possesso del requisito dell'affidamento.

Tra gli altri c'è quello per arginare la crisi idrica estiva con la riduzione delle perdite che consiste nell'estensione del sistema di telemisura e telecontrollo già presente su parte del territorio. In pratica, si tratta dell'installazione di valvole comandate a distanza, capaci di regolare il flusso di portata da remoto, insieme al posizionamento su varie parti delle condotte di misuratori di portata, utili a distrettualizzare le reti e ridurre lo spreco di acqua in caso di perdite idriche. In questo modo guasti e disservizi vengono localizzati. Il prossimo bando del Piano nazionale di ripresa e resilienza potrebbe essere pubblicato a maggio. Inoltre, si potranno riprendere a regime le attività sospese per contenere i costi. Su tutte la lettura dei contatori e il recupero dei crediti. A ricordare l'importanza dell'affidamento per il prosieguo della procedura di concordato è la stessa nota del giudice, trasmessa dai commissari giudiziali a Palazzo Santa Lucia.

Una volta ottenuta la convenzione, infatti, per evitare il default dell'Acs sarà sufficiente ottenere l'ok alla proposta di saldo in percentuale dei crediti vantati dalla maggioranza dell'assemblea dei creditori. Una proposta che potrà essere migliore di quella preventivata, visto che in prospettiva la società potrà contare anche sui ristori ambientali, trasferiti dalla Regione e provenienti dalla Puglia, per circa 50 milioni di euro. E su un'attività relativa a depurazione e fognature che aumenterà gli incassi dell'azienda. Il piano dell'Alto Calore, già attestato e asseverato anche per il solo distretto irpino, è, dunque, pronto. In attesa della ormai imminente firma sull'affidamento, il 2 maggio è previsto l'incontro in Tribunale per fissare l'adunanza dei creditori.