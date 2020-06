Rotture a raffica sulla condotta adduttrice di Castelfranci, 33 comuni irpini e sanniti senz'acqua per quasi un giorno e mezzo e cittadini infuriati.

Dopo la riparazione effettuata fino alla tarda serata di martedì da una squadra dell'Alto Calore, infatti, ieri mattina la conduttura da 800 millimetri di diametro è scoppiata 300 metri più avanti. Si tratta di una linea portante che collega la Centrale di Cassano, cuore del sistema acquedottistico dell'Alto Calore alle diramazioni che vanno tra la Valle del Calore a quella dell'Ufita e poi risalgono, sdoppiandosi verso Ariano e Sannio. Al lavoro la stessa squadra del giorno prima. Poi, conclusa la riparazione, è toccato ai tecnici, nella notte, effettuare, con estrema cautela, le manovre per far riempire di nuovo la condotta evitando nuovi problemi.

Il ripristino dell'erogazione dell'acqua è iniziato questa mattina e procederà gradualmente, dalle utenze a livelli più bassi a quelle in quota. «Purtroppo afferma Vito Guerriero, responsabile del Servizio Lavori si tratta di situazioni abbondantemente annunciate. Lo stato delle condotte è pessimo e noi siamo costretti ad effettuare decine di interventi al giorno, spesso e volentieri riuscendo a non interrompere il servizio. Questo, però, non sempre è possibile, specie quando a rompersi sono adduttrici di questo diametro che impongono interventi molto più lunghi e complessi. Se non si interviene subito, più avanti si andrà e più disagi si avranno».

Dalla voce di chi opera sul campo a quella dei sindaci che, in questi due giorni hanno ricevuto centinaia di messaggi e chiamate dai loro concittadini per i disagi patiti. E proprio sui guasti a ripetizione molti di loro prendono posizioni molto determinate. Lapidario il commento del sindaco di Lioni, Yuri Gioino: «Penso che i problemi attuali di Alto Calore - scrive in un post - per larga misura dipendano da ragioni strutturali che vengono dal passato e la cui colpa, come spesso capita, è esclusivamente della politica. Allora per i disservizi che viviamo sulla nostra pelle, anziché prendercela con l'azienda o con i suoi dipendenti, dovremmo additare precise responsabilità nei confronti di chi ha gestito nel passato quell'ente, utilizzandolo per accordi di bassissimo profilo e per spartizioni politiche. Per quello che ci riguarda, come Comune di Lioni abbiamo fatto delle proposte concrete per evitare, almeno alla nostra comunità, quello che è successo in queste ore. Ci aspettiamo una risposta rapida e concreta, altrimenti agiremo in autonomi». Gli fa eco il sindaco di Grottaminarda, Angelo Cobino, che non vuole fare processi a nessuno ma propone di avviare un confronto serio per trovare delle soluzioni: «Dobbiamo cercare di uscire da questo impasse che d'estate diventa sempre più pesante. Prendere atto delle continue rotture non basta. La Regione ha investito 60 milioni di euro ma, ovviamente, questo importo non è sufficiente. Ci vuole una grande sinergia anche con la Provincia e il Governo centrale. Tutti, ognuno per le proprie competenze, compresi i Comuni, devono fare la propria parte, avviando un piano di riqualificazione sulle adduttrici. Abbiamo un tesoro da difendere che è la nostra acqua. Lamentarsi non serve, voglio dirlo anche a qualche mio concittadino, adesso è il momento di agire».

Sommerso dalle proteste dei suoi compaesani, il sindaco di Mirabella Eclano, Giancarlo Ruggiero chiede che si metta mano ad un piano straordinario da almeno 200 milioni di euro per intervenire sui punti più critici. «Per ridurre la dispersione idrica dice non bisogna sprecare denaro in progetti inutili ma sostituire un po' alla volta quelle reti e quelle condotte vetuste che periodicamente registrano rotture. Nel nostro piccolo, abbiamo effettuato, con fondi comunali, una prima opera di sostituzione sulla linea nella parte alta del paese e ora, grazie al finanziamento regionale, proseguiremo con quella del centro storico. La soluzione dei problemi, però, passa per un grosso piano complessivo. Prima su questa dorsale non si erano mai verificati guasti del genere ma le condotte idriche, si sa non sono certo eterne, e questo disservizio non sarà un caso isolato».

