Sabato 17 Agosto 2019, 12:00

La lotta per gli scranni negli enti di servizio rischia di incrinare in Irpinia il fronte vincente delle ultime amministrative in città, rappresentato dal sindaco Gianluca Festa, dall'ex deputato Angelo Antonio D'Agostino e soprattutto da Livio Petitto, riferimento dem del deputato Umberto Del Basso De Caro e già da mesi in campagna elettorale per le regionali.Dopo le indiscrezioni in merito alla volontà di accorciare i tempi per cambiare l'attuale manager dell'Alto Calore Michelangelo Ciarcia e sostituirlo con Roberto Castelluccio (in ottica di un accordo trasversale con il centrodestra) non sono mancati i malumori.