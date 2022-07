Altopiano del Laceno, torna il posto fisso dei Carabinieri

Torna il posto fisso dei Carabinieri sull’Altopiano del Laceno. L’annuncio da parte del Comando Provinciale di Avellino dell’Arma. Ubicato in via Serroncelli, garantirà la presenza dei militari con servizi giornalieri di ricezione pubblico e di pattuglie a piedi e automontate, con orari flessibili al fine di andare incontro alle esigenze di residenti, commercianti e turisti. Per il mese di agosto è prevista un’importante affluenza di turisti in questa località dell’Irpinia. L’apertura della struttura a carattere stagionale è stata predisposta per rispondere al meglio alle esigenze ed alle problematiche di sicurezza e ordine pubblico, legate all’afflusso di turisti che determina un aumento della popolazione residente.

