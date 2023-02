Altra tabaccheria nel mirino, secondo raid in 24 ore della banda del buco

Secondo raid nel giro di 24 ore della banda del buco in Irpinia.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Baiano per un furto perpetrato questa notte in una tabaccheria di Forino.

I ladri sono entrati nell’esercizio commerciale attraverso un foro praticato su una parete retrostante al locale. Sono state rubate stecche di sigarette, ricariche telefoniche, biglietti “Gratta e vinci” e denaro contante. Il bottino è ingente, ma ancora da quantificare.

Il giorno precedente, con la stessa tecnica, era stata svaligiata una tabaccheria di Mugnano del Cardinale.