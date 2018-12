Venerdì 28 Dicembre 2018, 17:48 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2018 17:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ambulanza recupera un ferito e mentre lo trasporta in ospedale si scontra con una vettura. Il ferito era reduce da un incidente sul lavoro a Nusco. L'uomo, un imprenditore edile 60enne, era caduto da un'impalcatura battendo la testa.Sul posto i Carabinieri della locale Stazione e personale del 118 che hanno soccorso il malcapitato. Durante il trasporto all'ospedale Moscati di Avellino, l'ambulanza, giunta al bivio per Volturara Irpina si è scontrata con un'autovettura in transito. Accertamenti in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Montella.