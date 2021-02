L'Anagrafe riduce i giorni di ricevimento dell'utenza. Ieri mattina, la comunicazione ufficiale sul calendario di apertura del più importante ufficio comunale nel prospetto firmato dal sindaco, Gianluca Festa. Il servizio, finito nelle ultime settimane nell'occhio del ciclone delle polemiche per le diverse fibrillazioni legate alla carenza di personale, non sarà più accessibile di mattina, il martedì e giovedì. Nella comunicazione del sindaco, infatti, viene specificato che, «con decorrenza febbraio 2021», gli sportelli saranno aperti al pubblico, di mattina, dalle 9 alle 12, il lunedì, mercoledì e venerdì; di pomeriggio, il martedì e il giovedì, dalle 13:30 alle 17.

La decisione sarebbe scaturita si apprende dall'esecutivo da una proposta della nuova funzionaria responsabile, Angela Stramaglia. L'amministrazione, anche in considerazione dell'attuale fase emergenziale connessa al Covid, avrebbe semplicemente avallato la richiesta del personale interno. In virtù della riduzione dei giorni di apertura, il Comune precisa all'utenza che, «l'utenza prenotata per il rilascio delle carte di identità elettroniche nei giorni di martedì e giovedì mattina, dovrà presentarsi nello stesso giorno di prenotazione in orario pomeridiano». L'ufficio al piano terra di Palazzo di Città, insomma, resta un osservato speciale. Dopo le rimostranze dei sindacati sul sottodimensionamento del personale e l'interessamento della Prefettura, gli assembramenti all'ingresso e finanche l'intervento delle forze dell'ordine, chiamate quando si era assentata l'unica funzionaria con il potere di firmare gli atti, ora la riduzione degli orari. Ma, come è noto, tiene banco pure la polemica interna legata al trasferimento che il sindaco Festa intende operare nella sede del Comando della Polizia municipale. L'amministrazione ha affidato, per ora in via provvisoria, l'appalto dei lavori di riqualificazione necessari nel Convento di San Generoso, per 120.000 euro. La verità è che i dipendenti non intendono trasferirsi. E alcuni di loro, almeno 3, hanno richiesto da tempo di essere assegnati ad altro ufficio. L'amministrazione immagina di poter rimpinguare l'organico del settore Anagrafe con i vigili urbani. Ma pare che, per poter espletare quel lavoro, i caschi bianchi dovrebbero perdere parte delle proprie indennità di vigilanza. Sul versante politico, infine, non manca chi, come il capogruppo di «La Svolta», Dino Preziosi, è pronto a portare la questione in Consiglio comunale, rivendicando la centralità dell'aula nelle scelte che riguardano i servizi al cittadino.



