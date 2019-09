Giovedì 12 Settembre 2019, 14:32

Si allunga ulteriormente la lista di incendi di veicoli sull’autostrada A16 Napoli-Canosa e sempre nello stesso tratto. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti sull'Autostrada A 16, Napoli - Canosa, nel tratto che va da Baiano ad Avellino Ovest, nel territorio del comune di Monteforte Irpino in direzione Canosa, per il rogo che ha interessato un autocarro che trasportava un gruppo elettrogeno. La squadra inviata sul posto dalla sala operativa del comando, supportata anche da un'autobotte, ha effettuato le operazioni di spegnimento delle fiamme e di messa in sicurezza del veicolo. Il conducente non ha riportato conseguenze, tranne un evidente spavento. Si sono registrati disagi nella circolazione durante le operazioni di soccorso.