Mercoledì 22 Agosto 2018, 17:40

Ancora maltempo in Irpinia. Un violento temporale si è abbattuto su Paternopoli e sui comuni limitrofi. Le intense precipitazioni hanno provocato danni e disagi. Un'abitazione è stata dichiarata parzialmente inagibile per il crollo di un muero di contenimento. Si sono registrati smottamenti di terreno, alberi sradicati, strade allagate. Diversi gli interventi dei carabinieri della compagnia di Montella e dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Ariano Irpino e Grottaminarda. Non si sono registrati feriti.