Domenica 21 Ottobre 2018, 18:50 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2018 19:10

Ancora un disperso sul Partenio. Il secondo in meno di 24 ore. I vigili del fuoco di Avellino nel pomeriggio sono intervenuti sui monti dell'oasi regionale del Partenio, sulla montagna di Sopra, tra i comuni di Pietrastornina e Pannarano, per rintracciare un 47enne di Napoli che si era perso nei boschi.L'uomo, dopo aver lanciato l'allarme, è stato in contatto con la squadra dei vigili del fuoco, è riuscito a dare le sue coordinate. Qualche ora dopo è stato ritrovato in buone condizioni di salute, in una zona impervia, anche se visibilmente provato. È la seconda persona