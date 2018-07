Domenica 22 Luglio 2018, 17:39 - Ultimo aggiornamento: 22-07-2018 17:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continuano gli incendi di autoveicoli lungo l'asse autostradale Napoli-Canosa. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti, al Km. 37,700, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, per un incendio che ha completamente distrutto un'autovettura in transito. Il veicolo avvolto dalle fiamme è stato spento e messo in sicurezza. I coniugi a bordo, provenienti da Roma e diretti in villeggiatura in Puglia, non hanno riportato conseguenze. Per loro solo un forte spavento.