Ancora un sucidio in Irpinia, anziano trovato impiccato

Una lunga scia di vittime del male di vivere. In Irpinia è divenuta un’emergenza sociale. Un anziano di 83 anni è stato trovato impiccato in un locale attiguo alla sua abitazione a Montemarano.

Quando sono arrivati i sanitari del 118, per l’83enne era ormai troppo tardi. La salma, dopo gli accertamenti da parte dei carabinieri, è stata liberata e riconsegnata ai familiari per consentire la celebrazione dei funerali. L’elenco dei suicidi in provincia di Avellino dall’inizio dell’anno si fa sempre più nutrito.