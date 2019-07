Lunedì 1 Luglio 2019, 14:19

Il male di vivere miete un’altra vittima in provincia di Avellino. In Alta Irpinia l'ennesimo dramma dall'inizio dell'anno. Un 68ebbe si sarebbe suicidato con un colpo di pistola abbattibuoi,. Si tratta di un 68enne di Nusco rinvenuto cadavere questa mattina all’interno del fondo agricolo attiguo alla sua abitazione. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la salma è stata trasportata all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi per i successivi accertamenti di rito. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montella. Indagini in corso.