Il centrodestra si presenterà alle elezioni amministrative che si svolgeranno nella città di Avellino il prossimo anno con liste proprie.

È questa la linea tracciata dai coordinatori provinciali e cittadini dei partiti della coalizione che si sono riuniti lunedì, nel tardo pomeriggio, proprio con l’obiettivo di fare il punto rispetto al capoluogo.

Tra i presenti, Carmine De Angelis e Annamaria Vecchione in rappresentanza di Forza Italia, Salvatore Vecchia e Maria Elena Iaverone per la Lega, Giovanni D’Ercole, Alessia Castiglione e Vincenzo Quintarelli per Fratelli d’Italia, Gennaro Romei e Carmine Losco per l’Unione di Centro e il riferimento cittadino di Verde è Popolare, Pino De Lorenzo.

Più lontano dunque un apparentamento tra il centrodestra e il sindaco uscente, Gianluca Festa. Un'ipotesi però - al di là degli annunci - che resta sullo sfondo dal momento che il prossimo anno, in concomitanza con il rinnovo del consiglio comunale, si voterà anche per le elezioni europee e, soprattutto, per la Provincia. Tanti tavoli sui quali giocare e dove, comunque, è possibile trovare un'intesa.