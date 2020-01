Un post su Facebook del pomeriggio di ieri fa rapidamente il giro virtuale di Irpinia e Campania: «Sto valutando se proporre la mia candidatura». È questo il passaggio cruciale del messaggio che Antonia De Mita affida ai social.

Lei, figlia di Ciriaco De Mita, giornalista, ideatrice della rassegna culturale «Irpinia Madre Contemporanea», a quasi ogni appuntamento elettorale degli ultimi anni era stata avvicinata ad una reale discesa in campo per raccogliere attivamente il testimone del papà. Lo si era ipotizzato alle Europee del 2014, poi alle Regionali del 2015, ma niente. Adesso, «l'indiscrezione» è più pesante perchè viene fornita dalla diretta interessata. Che si dice spinta dai sondaggi che darebbero in vantaggio, per la consultazione regionale di Primavera, la coalizione di centrodestra. Coalizione da contrastare. «Pare che vinca la destra in Campania alle prossime elezioni Regionali - scrive Antonia De Mita sul suo profilo - Io che sono contro' il sovranismo, sto valutando se proporre la mia candidatura, non perché penso faccia vincere la parte opposta. Ma perché è arrivato il tempo. Non il migliore, il peggiore».



Sovranismo e salvinismo sono dunque i motori che, in direzione contraria, spingono la celebre rampolla a ipotizzare una sua personalissima corsa ad uno scranno del consiglio regionale. Ovviamente nella coalizione di centrosinistra, che ad oggi fa capo al governatore uscente Vincenzo De Luca, con il quale nelle scorse settimane l'ex premier ha consolidato l'alleanza, fondata in primis sul Progetto Pilota dell'Alta Irpinia, per gran parta ancora da attuare.

Programmi a parte, il pre-annuncio di Antonia De Mita ha subito scatenato una girandola di commenti di amici e conoscenti, tutti sostanzialmente a favore dell'idea di candidatura, con annessi ringraziamenti in tempo reale.

Dunque la «Rete dei Popolari» che la componente demitiana sta allestendo per le regionali potrebbe risolvere il problema delle «quote rosa» con la discesa in campo di un membro della dinastia. Poi c'è da fare il resto. In Irpinia, dove le liste dovranno presentare quattro candidati, due per sesso, un nome centrista già da tempo in auge è quello di Pino Rosato, cardiologo ed ex manager dell'Azienda Ospedaliera Moscati. Con lui sarebbe pronto a occupare una casella il primo cittadino di Altavilla Mario Vanni. Più defilato, da qualche settimana, il coordinatore provinciale dello schieramento Giuseppe Del Giudice, assente peraltro alla recente kermesse svoltasi proprio ad Altavilla. L'impressione è che il duo Rosato-Vanni sia dunque destinato a coprire il lato «maschile» della compagine, mentre qualcosa in più da definire riguarda proprio le due candidature al femminile. Che però, attenzione, con l'eventuale discesa in campo di Antonia De Mita, diventerebbero ben più di un riempitivo. Con una serie di equilibri da ridefinire.



