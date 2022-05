Anziana investita sulle strisce, ricoverata in prognosi riservata

Una donna di 75 anni è stata investita da un’auto ad Ariano Irpino. L’anziana stava attraversando la strada alla località Cardito sulle strisce pedonali, quando è stata travolta dal veicolo. Il fatto si è verificato sotto gli occhi del marito, che stava aspettando la 75enne dall’altra parte del marciapiede.

Immediata la richiesta di soccorso, anche da parte dell’automobilista che procedeva a velocità moderata e si è subito fermato per dare aiuto. La donna è stata trasportata in ambulanza nel vicino ospedale Frangipane, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Ha riportato un trauma cranico e problemi alla vertebra cervicale.

