Anziana morì dopo caduta dalla barella, posizione archiviata per due volontari

Non furono loro a causare la morte di un’anziana di Volturara Irpina. Sono state archiviate le accuse nei confronti di due volontari della Misericordia, indagati per omicidio colposo in concorso. Erano accusati di aver fatto cadere dalla barella un’anziana del paese durante un trasporto.

Per i due volontari, difesi dagli avvocati Carmine Ruggiero e Mario Rizieri Marra, l’incubo è finito dopo un anno. L’accertamento tecnico sulla salma ha evidenziato la totale estraneità di entrambi. E’ stata la stessa Procura della Repubblica di Avellino a chiedere l’archiviazione. Richiesta accolta dal gip del Tribunale del capoluogo irpino, Marcello Rotondi.