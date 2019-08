CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 13 Agosto 2019, 11:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accessi in aumento al Pronto soccorso della città ospedaliera di Avellino. Con le temperature torride registrate negli ultimi tre giorni, sono infatti cresciute le richieste di cura e i ricoveri per patologie respiratorie e cardiache. Ad essere colpiti soprattutto gli over 70: attualmente nel reparto diretto da Antonino Maffei sono assistiti per la quasi totalità persone oltre i 75 anni. «Ma non c'è nessuna emergenza», tiene a precisare il primario per evitare inutili allarmismi. «C'è stato sì un aumento dei codici in ingresso, ma la situazione non è così drammatica come ci saremo aspettati».I problemi maggiori sono legati al reperimento di posti letto: «Siamo in difficoltà ammette Maffei perché non riusciamo a dimettere pazienti dai reparti e quindi molti sono costretti a restare in Pronto soccorso. Tuttavia, in considerazione del bollettino meteo, eravamo preparati agli eventi e stiamo offrendo il migliore servizio possibile».Quindi, Maffei analizza il quadro: «Per lo più stiamo curando soggetti in età geriatrica con pregresse patologie respiratorie o cardiache che si sono acutizzate a causa del caldo, ma anche persone sempre di età superiore ai 70 anni che arrivano in ospedale in stato di disidratazione». Che la condizione del Pronto soccorso potesse diventare preoccupante, l'avevano intuito con anticipo i direttori generali e sanitario uscenti, Angelo Percopo e Maria Concetta Conte (sostituti la scorsa settimana da Renato Pizzuti e Rosario Lanzetta) che tra gli ultimi atti del loro mandato hanno sottoscritto quello per l'introduzione di un'indennità aggiuntiva da destinare agli infermieri e agli operatori sociosanitari (Oss). L'indennità (finanziata con 30mila euro direttamente dall'Azienda) è stata riconosciuta in base all'impegno svolto.