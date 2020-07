Un anziano è stato azzannato da un pit bull scappato dal giardino di un’abitazione di Montoro. In soccorso dell’uomo è giunta la figlia, che ha rimediato anche lei un morso agli arti. E’ accaduto alla frazione San Pietro. Per entrambi è stato necessario sottoporsi alle cure dei medici dell’ospedale di Mercato San Severino. All’anziano sono stati applicati diversi punti di sutura a gambe e braccia. Notevole lo spavento per entrambi. Sono scattate le denunce alle forze dell’ordine e all’Azienda Sanitaria Locale. © RIPRODUZIONE RISERVATA