Un uomo di 80 anni è stato investito da un'auto davanti alla sua abitazione diL'automobilista si è subito fermato per prestare soccorso all'anziano. Un'ambulanza del 118 ha provveduto al trasporto in ospedale. Le condizioni dell'uomo sono gravi.L'80enne è stato ricoverato con prognosi riservata. La dinamica è ancora tutta da ricostruire. I carabinieri hanno avviato le indagini per fare piena luce sull’accaduto. I militari hanno ascoltato le dichiarazioni delle persone presenti e dell'automobilista per avere un quadro completo.