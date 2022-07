Anziano non risponde ai familiari, i pompieri lo trovano su balcone

Scoppia il caos in via Piave ad Avellino. Una serata ad alta tensione perché un anziano non risponde al telefono e al citofono a familiari e vicini. Di qui la richiesta di intervento ai vigili del fuoco del comando provinciale. Sul posto arriva l'autogru e viene fatta intervenire anche un'ambulanza del 118. I caschi rossi non perdono tempo e raggiungono il balcone dell'appartamento dell'anziano all'ultimo piano dello stabile. Si accorgono così che l'uomo era comodamente seduto in poltrona sul balcone a godere del fresco, nascosto da ringhiera e piante. Non si era accorto di nulla. Non aveva sentito suonare nè il telefono, né il citofono. Storia a lieto fine e sospiro di sollievo per tutti. L'anziano è poi rimasto sul balcone per riposarsi ancora un po'.

