Anziano ostaggio dei ladri ma alla fine li convince a lasciare casa

Preso in ostaggio e aggredito dai malviventi specializzati in furti in abitazione. È accaduto nella tarda serata di ieri a Forino, in provincia di Avellino. Vittima della brutta avventura un 85enne che vive da solo nella sua casa in via Due Principati. Dopo aver messo a soqquadro l'abitazione, senza trovare nulla da rubare, i ladri hanno più volte strattonato e minacciato l'anziano per costringerlo a rivelare dove custodiva denaro e oggetti preziosi. L'uomo, pensionato, alla fine li ha convinti di non aver altro che pochi spiccioli. Dopo circa un'ora dall'irruzione, i ladri sono andati via. La vittima ha allertato i carabinieri che sono giunti sul posto con diverse pattuglie della Compagnia di Baiano.