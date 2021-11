Anziano travolto e ucciso da un'auto mentre rientra a casa

Dramma in serata ad Ariano Irpino. In 75enne del posto è stato investito e ucciso lungo la strada provinciale 19, sempre ad Ariano Irpino. Andrea De Gruttol è stato travolto mentre faceva ritorno a casa. L'automobilista si è subito fermato per prestare soccorso. Quando sono arrivati i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata trasferita all’obitorio, a disposizione della Procura della Repubblica di Benevento. La dinamica del tragico sinistro è ancora poco chiara. Indagini in corso per fare piena luce.

