Appalti Pnrr, patto tra Fiamme Gialle e Camera di Commercio contro le infiltrazioni criminali

Patto tra la Guardia di Finanza di Avellino e la Camera di Commercio Irpinia-Sannio per evitare le infiltrazioni della criminalità negli appalti del Pnrr. Il comandante delle Fiamme Gialle irpine, Salvatore Minale, ha ricevuto presso la caserma il commissario straordinario della Camera, Girolamo Pettrone, nel corso del quale è stato fatto il punto della situazione dopo il recente incontro con il prefetto e il procuratore di Benevento.

E’ stata ribadita la necessità di dare immediato avvio a un’ampia collaborazione per rafforzare le attività di prevenzione antimafia, a tutela dell’economia legale con l’utilizzo di procedure operative volte ad intercettare tempestivamente quegli elementi che possono fungere da indicatori sintomatici dei tentativi di infiltrazione della criminalità nel circuito economico, in questa fase caratterizzata da ingenti investimenti previsti per la realizzazione dei progetti finanziati dal Pnrr.