Appartamento in fiamme, evacuato palazzo

Appartamento in fiamme in Irpinia, si scatena il panico tra i condomini. I fatti si sono verificati a Montemiletto. I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in viale Degli Astronauti, per l'incendio che si è sviluppato in una abitazione al terzo piano di un edificio del posto.

Due le squadre intervenute. I caschi rossi hanno spento le fiamme con non poche difficoltà. Al momento dell'accaduto la famiglia residente era fuori casa. A scopo precauzionale lo stabile è stato evacuato durante le operazioni di soccorso, e non si sono registrate persone coinvolte.