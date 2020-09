Un 68enne è stato ferito a colpi di sedia in testa da un giovane. E’ accaduto nei pressi di un locale pubblico ad Atripalda. L’anziano avrebbe fatto degli apprezzamenti alla fidanzata del ragazzo. Apprezzamenti non graditi che hanno scatenato la reazione. Il 68enne ha riportato la frattura del setto nasale ed escoriazioni alla testa. E’ stato necessario il trasporto in ospedale. Momenti di tensione e di paura nei pressi del locale quando si è scatenata la lite. Indagano i carabinieri per fare piena luce sull’accaduto.

