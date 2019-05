Venerdì 10 Maggio 2019, 16:56

Chiede un appuntamento su Instagram a un 24enne di Benevento, quando si incontrano gli punta un coltello alla gola per rapinarlo di poche decine di euro. I fatti sono avvenuti a Cervinara. In manette un 18enne del comune della Valle Caudina. Lo hanno arrestato gli agenti del locale commissariato di polizia. Nei guai anche un uomo di 37anni. Si tratta di un pluripregiudicato che ha rimediato una denuncia. I poliziotti hanno avviato le indagini per chiarire ogni aspetto della vicenda, che ha ancora alcuni lati oscuri.