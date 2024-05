Per i non adetti è il nome a sorpresa, tra i nuovi Cavalieri del Lavoro nominati oggi dal Presidente della Repubblica. Accanto a star dell'imprenditoria nazionale come Marina Berlusconi (verrebbe da dire: «Nel nome del padre», il Cavaliere per eccellenza), al fianco di player campani come Carmine Caputo che non solo ha saputo trasformare i Mulini Caputo in un brand di eccellenza riconosciuto per qualità anche dal grande pubblico, il riconoscimento è arrivato a Aquilino Carlo Villano. Un self made man che in Irpinia ha costruito la Omi, le Officine meccaniche irpine, che oggi vanta tre fabbriche con 200 dipendenti e soprattutto una leadership nel comparto aerospaziale. La Omi oggi costruisce complesse aerostrutture e tutto l'equipaggiamento per aerei civili ma anche della Difesa, per le più importanti compagnie al mondo, incluse Leonardo, Boeing, Airbus and Lockheed Martin.

Tutto è partito da un disastro. Quello del terremoto dell'80 che aveva piegato l'Irpinia. Fu in quel momento che Aquilino Carlo Villano decise che bisognava cambiare tutto. Lui, funzionario della Fiat, si licenziò per scommettere in un'azienda tutta sua al centro dell'area del cratere, una delle zone più colpite dal sisma. «Siamo partiti - ricorda spesso - con 8 dipendenti». Nessun regalo, solo un'idea, un progetto e la capacità di sacrificarsi. Così è cresciuta la Omi a Vallata per poi espandersi con un secondo stabilimento nello stesso Comune e un terzo a Lacedonia. Il tutto in un territorio a vocazione agricola, con la necessità non solo di formare ma di trasmettere una nuova mentalità ai dipendenti.

La capacità di relazionarsi in grande è stata la svolta, per la Omi. Prima è entrata tra i fornitori di Leonardo, quindi l'inserimento tra le venti compagnie della "Lounge Corporate Leonardo", nel 2021 il “Leonardo Supplier Award” per la qualità del lavoro svolto. Aquilino Carlo Villano con la sua Omi oggi riesce a fornire tutti i servizi per i propri clienti, dalla progettazione al design, allo sviluppo di progetti alla produzione fino ai test finali. Le maestranze, neanche a dirlo, sono tutte del posto.

Oggi il riconoscimento di Cavaliere del Lavoro della Repubblica che è il coronamento di un lungo percorso e il premio per chi ha pensato solo a far crescere la propria azienda.