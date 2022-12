Eccole le luci di Natale di Ariano Dopo non poche sollecitazioni e preoccupazioni. Da ieri sera con una cerimonia in piazza Plebiscito, alla presenza delle autorità cittadine, l'accensione delle luminarie per aprire i battenti alle festività natalizie . Come da tradizione. Partenza con l'illuminazione di piazza Plebiscito, della Villa Comunale e delle strade del centro storico, per proseguire domani e dopodomani nei quartieri Martiri e Cardito. Un'illuminazione spiega l'assessore al Turismo , Maria Elena De Gruttola- all'insegna del risparmio energetico, con luci a led, con bassissimi consumi energetici e ridotte emissioni di CO2. Prima di installare le luci c'è stato un report dell'energy manager che ha confermato la validità del progetto approvato. Ovviamente, puntiamo anche su una serie di eventi culturali, musicali, teatrali . In villa comunale sarà attivata anche una pista di pattinaggio su ghiaccio per la gioia dei bambini, che saranno al centro anche di tante altre specifiche manifestazioni. Il programma degli eventi sarà pronto la prossima settimana e prevede il coinvolgimento di gruppi e associazioni locali . Un bel segnale di collaborazione e di riconoscimento per le peculiarità di ogni gruppo o associazione. Naturalmente la civica amministrazione ha dovuto fare i conti con il proprio bilancio per reperire le risorse necessarie. Non ci sono sprechi. Saranno invece assicurati tutti i servizi.

Dai trasporti pubblici all'assistenza sulle strade da parte dei vigili urbani, dall'esonero del pagamento del ticket per la sosta al silos di Calvario alla raccolta dei rifiuti solidi anche nei giorni festivi, dall'apertura dei musei cittadini agli aiuti ai più deboli, di intesa con il Consorzio per le Politiche Sociali. Ad Atripalda, invece, le luci di Natale si accenderanno domani sera in piazza Umberto, mentre è pronto Natale in Abellinum, il cartellone degli eventi organizzato dall'Amministrazione Spagnuolo. Gli appuntamenti oltre a creare un'area di festa in città per tutto il mese puntano anche a valorizzare il patrimonio culturale della cittadina del Sabato e la sua vocazione commerciale. I fondi, trentamila euro, sono parte di un finanziamento da centomila euro ottenuto dalla Provincia di Avellino. «Tutti gli eventi natalizi hanno come filo conduttore la valorizzazione del patrimonio culturale e la messa in mostra delle nostre attività commerciali illustra il sindaco Paolo Spagnuolo -. Ancora una volta abbiamo dato prova di essere particolarmente attivi e di avere attivato tutte le migliori forze economiche e sociali di questa città. L'augurio è che Atripalda possa essere vissuta dai propri abitanti e dai tanti avventori, curiosi, che vorranno raggiungerci anche da fuori».

Calendario dell'Avvento della Pro Loco, concerti di Natale e Capodanno, presepe vivente il 17 dicembre con il gruppo Scout, Babbo Natale, visite guidate ad Abellinum paleocristiana e Cristiana, tombolata, Elfo, incontri in biblioteca, presentazione di libri e Happyfania.«Si tratta di un cartellone natalizio di cui siamo particolarmente fieri afferma l'assessore con delega al Commercio e agli Eventi Gianna Parziale visto che è stato definito con la collaborazione di tutti: dai colleghi di maggioranza alle associazioni fino alle attività commerciali che abbiamo affiancato con puntualità visto che il commercio è parte integrante di Atripalda. A questo proposito annunciamo i due eventi curati dall'Associazione commercianti di via Roma e l'installazione di luminarie in tutta la città. Auguro a tutti serenità e speranza».Nell'ambito del cartellone di eventi ieri inaugurata l'ottava edizione di Presepi in mostra, iniziativa curata dalla Pro Loco. «Abbiamo fatto un cartellone di buon livello, senza spendere cifre esorbitanti e soprattutto a chilometro zero dichiara il consigliere con delega alla Cultura e alla Valorizzazione del Patrimonio dei BB.CC Lello Barbarisi con un occhio particolare ai bambini».