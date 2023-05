Da ieri sera il bar edicola di Emilio e Pamela i giovani di Ariano Irpino deceduti nell'incidente di ieri pomeriggio nel Foggiano, è meta di decine di persone, amici e conoscenti che lasciano fiori e ceri.

Sconvolta la comunità arianese per il decesso di Emilio D’Avella e della fidanzata originaria di Melito, Pamela Mustone di 33 anni e del loro amico, Emanuele Serafino, di 32 anni, originario di Montecalvo . Nell’impatto tra le loro due moto che viaggiavano in fila indiana in direzione di Foggia con una Dacia Duster, in territorio di Troia, i tre hanno perso la vita ieri pomeriggio. I due fidanzati avevano chiuso la loro attività al centro di Ariano per una gita fuori porta con il loro amico.

Conclusi gli esami sulle vittime disposti dell'autorità giudiziaria, nelle prossime ore saranno fissati i funerali.