Choc ad Ariano Irpino. Una donna di 83 anni ha deciso di farla finita nel parcheggio del cimitero. L'anziana è stata ritrovata impiccata ad un albero. Questa mattina la macabra scoperta. Oscuri i motivi alla base dell'insano gesto. Sconcerto e dolore nella comunità locale. Avviate le indagini per cercare di chiarire ogni aspetto della triste vicenda. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria per decidere se stabilire l'eventuale esame autoptico prima di riaffidare il corpo ai familiari per poter celebrare le esequie.

