Ariano Irpino, auto a fuoco in mezzo alle case: paura nel Rione Martiri

Una vettura è andata a fuoco tra le case del popoloso rione Martiri ad Ariano Irpino. Paura tra la gente del posto, ma fortunatamente nessun danno alle persone.

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta sulla città del Tricolle in via Villa Caracciolo, per l’incendio che ha visto coinvolta un'auto in sosta. Le fiamme hanno avvolto l’intero veicolo. I caschi rossi hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l'area. Tensione tra i residenti fino a quando non sono state completate le operazioni di spegnimento.