Un 31enne è morto ad Ariano Irpino ( Avellino) cadendo da un viadotto in via Maddalena. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Ariano Irpino. La salma, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata portata all'ospedale Moscati di Avellino. Sono in corso accertamenti per far luce sull'accaduto.