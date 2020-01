Mega incendio in un capannone agricolo a Campo Reale

Brucia capanone agricolo, danni gravissimi. A Campo Reale di Ariano Irpino è divampato un incendio in un'azienda agricola. Rapidamente le fiamme si sono estese a due capannoni. Le fiamme hanno interessato due capannoni con all'interno circa 500 balle di fieno biologico e tre mezzi agricoli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia e i Vigili del Fuoco, che stanno provvedendo ad acquisire elementi utili per le indagini e a spegnare le fiamme.

Al momento non si registrano feriti. © RIPRODUZIONE RISERVATA