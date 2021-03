Ariano Irpino, condotte colabrodo rubinetti a secco da due giorni

Rubinetti a secco da due giorni nel versante nord della città, con disagi notevoli in diversi comuni. Soprattutto per tanti opifici. Doppio guasto alla condotta adduttrice di 450 millimetri avvenuto a poca distanza di tempo l'uno dall'altro: il primo a località Capocastagno di Ariano Irpino, dove la condotta è letteralmente scoppiata nei pressi di un piccolo ponte, rilasciando ingenti quantità di acqua a valle. Il secondo guasto, ben più grave ,invece, si è registrato lungo la condotta che da Melito Irpino porta a località Creta.

La rete che , a parere di qualsiasi tecnico del settore, andrebbe interamente sostituita perché ormai obsoleta e sottoposta a continui «rattoppi» che non reggono alla pressione dell'acqua più di qualche mese. Per non parlare dei movimenti franosi del terreno. La forza dell'acqua fuoriuscita dalle rete è stata tale , anche in questa occasione, da provocare perfino lo sbriciolamento dell'asfalto per un buon tratto. L'intervento dei tecnici dell'Alto Calore Servizi, sebbene tempestivo, non è stato tale, però, da consentire un immediato ritorno alla normalità. Tanto è vero che è scattato anche il piano di emergenza che prevede, nel caso di ritardi nell'approvvigionamento idrico dalla rete principale all'ospedale S. Ottone Frangipane e al carcere di contrada S. Barbara, l'allerta del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Grottaminarda per il rifornimento aggiuntivo con autobotti. Ad ogni modo a soffrire di più sono stati prima i residenti di via S. Antonio e Martiri e poi del versante lungo la strada provinciale 414( Valleluogo, Sterda, Cippone, Cupamorte , Frolice Trimonti) e successivamente il comune di Montecalvo Irpino, il centro storico di Ariano, l'area di Camporeale, Cerreto e gli altri comuni del Nord Est.

Inevitabile il coro di proteste dei cittadini che hanno assalito letteralmente il centralino del Comune e del Comando Vigili, oltre a manifestare sulla rete. Rabbia per il ritardo nelle comunicazioni e per l'aggiornamento della situazione.

Ma anche per la constatazione della circostanza che i guasti si verificano in prevalenza sulla stessa adduttrice che attraversa contrada Creta, dove è stato da poco ultimato un intervento di sostituzione di circa 350 metri di rete, grazie ad un finanziamento della Protezione Civile e del Comune di Ariano .



«E' evidente- spiega il vice sindaco di Ariano, Carmine Grasso - che tutte le nostre preoccupazioni per pervenire alla sostituzione dell'intera linea sono legittime. Con la Regione Campania, proprietaria della condotta, e l'Alto Calore Servizi da tempo è in corso una interlocuzione e finanche una schietta collaborazione. Ma qui non c'è bisogno più di interventi tampone. La rete va rifatta e adeguata anche al terreno che fa registrare continui smottamenti perché argilloso. I progetti per la nuova rete ci sono; noi li abbiamo inseriti tra quelli prioritari, c'è bisogno solo del finanziamento. Ovviamente prevedendo anche la sistemazione dell'intero tratto stradale, fondamentale per i collegamenti con il centro di Ariano e per evitare il traffico di località Cardito».

Intanto, l'Alto Calore Servizi ha emesso il bando di gara con procedura aperta e massimo ribasso) per i lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento sulle reti idriche. Si tratta di garantire lavori di scavo, rinterro, ripristino di sottostrutture e pavimentazioni stradali, arte muraria, lavori idraulici, riparazioni, manutenzioni, pronto intervento diurno e notturno per un importo complessivo di 490 mila euro. L'appalto vale per 18 mesi.



