Tre indagati per la morte per intossicazione da botulino di Gerardina Corsano. C’è una svolta nell’indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Benevento per accertare le cause del decesso di Gerardina Corsano, la donna di 46 anni di Ariano Irpino (Avellino) morta per un’intossicazione alimentare. Sebbene ricoverata, assieme al marito, l’imprenditore agricolo Angelo Meninno, per due volte presso il pronto soccorso dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino, il 29 e il 31 ottobre scorso, per una presunta intossicazione alimentare provocata da botulino, la donna è deceduta martedì scorso. La morte sopraggiunse nonostante fosse stata trasferita in rianimazione. Anche L‘Asl di Avelino ieri ha avviato un’indagine interna sul caso.



Nel fascicolo della Procura della Repubblica di Benevento aperto sull’indagine affidata al sostituto procuratore, Maria Amalia Capitanio, risultano, infatti, indagate tre persone: Pina Scaperrotta, di 56 anni e il marito, Luigi Trancucci, di 61 anni, entrambi titolari della pizzeria di Ariano Irpino presso la quale Gerardina Corsano e il marito consumarono la cena a base di pizza condita con olio con piccante la sera del 28 ottobre scorso e il dottor Gaetano Lisella, di Solopaca, di 64 anni, che prestò le prime cure ai due coniugi il 29 ottobre presso il pronto soccorso del nosocomio arianese. Ai primi due viene contestato il reato di omicidio colposo; al medico, invece, oltre all’omicidio colposo, anche le lesioni personali in ambito sanitario.

APPROFONDIMENTI Avellino, donna morta per sospetta intossicazione da botulino: medico indagato Due ricoveri poi il decesso di Gerardina, resta l'ipotesi botulino Coppia intossicata in Irpinia, lei muore: l'ospedale li aveva rimandati a casa

Il marito della vittima era stato trasferito presso l’ospedale Cotugno di Napoli per l’attivazione di cure più appropriate ed efficaci. L’iscrizione nel registro dei tre indagati è un atto dovuto e consente loro di difendersi all’atto delle operazioni irripetibili, cioè l’autopsia sul corpo della donna, nominando propri periti di fiducia. L’esame autoptico sulla salma di Gerardina Corsano è stata predisposta per domani. Il sostituto procuratore della Repubblica di Benevento ha proceduto alla nomina del collegio peritale per l’autopsia che risulta composto dalla dottoressa Carmen Sementa, medico legale del Moscati di Avellino, dal professore Alessandro Santurro, associato di Medicina Legale presso l’Università di Salerno e il dottor Sebastiano Leone, direttore dell’unità operativa Malattie Infettive presso il Moscati di Avellino.



Contemporaneamente all’emissione del provvedimento di nomina dei periti per l’autopsia, il sostituto Capitanio ha provveduto anche alla convalida del sequestro di alimenti avvenuto ad opera della Polizia di Stato, Nas di Salerno e Asl di Avellino il 31 ottobre scorso presso la pizzeria Oasi di rione Martiri dove la coppia aveva cenato sabato scorso: olio con piccante, pomodori pelati, olio d’oliva extravergine, funghi utilizzati nell’impresa alimentare, ivi depositati ed «inerenti il grave episodio di sospetta intossicazione alimentare, consumatasi all’interno del locale». Su questi generi alimentari si sta portando a termine, infatti, una indagine biotossicologica. Un’indagine che in qualche vede coinvolto anche Angelo Meninno tuttora ricoverato presso il Cotugno di Napoli. Gli inquirenti stanno provvedendo a ricostruire tutti gli episodi che hanno una precisa relazione con questa triste vicenda: dalla cena dei due coniugi presso la pizzeria la sera del 28 ottobre alla partecipazione il giorno dopo ad una cerimonia del battesimo di un congiunto in chiesa, ma senza che essi partecipassero al pranzo in ristorante; dal primo ricovero in ospedale il 29 ottobre fino al secondo tragico ricovero due giorni dopo.