Ariano Irpino, detenuto suicida in carcere: «È il sesto in pochi giorni in Campania»

Un detenuto italiano di 34 anni si è suicidato nel carcere di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. L'uomo era stato trasferito per motivi di ordine e sicurezza da Carinola, in provincia di Caserta, dove nei giorni scorsi - secondo quanto si apprende - aveva aggredito quattro agenti penitenziari.

Secondo quanto sostiene Aldo di Giacomo, segretario generale del Sindacato di polizia penitenziaria Spp, si tratterebbe del «sesto suicidio in 8 giorni in Campania. Forse qualcuno pensa che non intervenendo si svuoteranno le carceri. Il governo e l'amministrazione penitenziaria non sono in grado di contrastare questo stillicidio di vite umane, nessun provvedimento concreto è stato messo in campo per evitare l'amplificarsi del fenomeno che oramai ha assunto livelli record con 42 suicidi dall'inizio dell'anno».

« Il cambio di rotta tanto auspicato non vi è stato con questo governo. E' aumentata l'indifferenza ai problemi delle carceri» ha concluso.