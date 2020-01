Il sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza, ha annunciato le dimissioni sei mesi dopo la sua elezione. La decisione è stata comunicata nel corso di una conferenza stampa dopo i numerosi tentativi di formare una maggioranza su punti programmatici ritenuti strategici per le prospettive del secondo comune della provincia di Avellino. Franza, espressione di una coalizione di centrosinistra, aveva prevalso nel ballottaggio sul sindaco uscente Domenico Gambacorta (Forza Italia) sostenuto da Lega e FdI.



Nel primo turno, il centrodestra aveva però conquistato la maggioranza dei seggi in consiglio comunale, dando luogo al fenomeno della cosiddetta «anatra zoppa». «Mi dimetto per evitare un anno di commissariamento - ha detto Franza - e mi preparo per le nuove elezioni. Questo epilogo è il risultato del comportamento irresponsabile dell'opposizione». Se nei prossimi venti giorni il sindaco confermerà le sue dimissioni, il consiglio comunale verrà sciolto. © RIPRODUZIONE RISERVATA