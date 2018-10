CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 20 Ottobre 2018, 13:00

Ci sarebbero motivazioni del tutto personali dietro al rogo di una Ford Fiesta avvenuto nella notte nel popoloso quartiere di Cardito.Una ripicca legata ad un presunto litigio tra due ex coniugi che sarebbe culminato con l'incendio dell'utilitaria per una storia finita molti anni fa, ma il cui strascico si trascina ancora oggi. L'incendio, con ogni probabilità di origini dolose, ha distrutto parzialmente l'auto che era parcheggiata davanti ad una palazzina.Ancora poco chiare le cause del rogo al vaglio degli agenti del Commissariato del Tricolle guidati dal vicequestore Maria Felicia Salerno. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, ignoti intorno alla mezzanotte avrebbero riversato del liquido infiammabile sulla carrozzeria dell'auto innescando la miccia che ha provocato l'incendio.Nel giro di poco tempo le fiamme hanno avvolto la carrozzeria e gli interni dell'auto danneggiando anche le parti meccaniche. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda che hanno domato le fiamme mettendo in sicurezza l'auto e tutta l'area che circonda la palazzina. Sul posto anche i poliziotti che al momento dell'ispezione comunque non hanno rinvenuto alcuna bottiglia incendiaria sul posto o nelle vicinanze o altro materiale atto ad innescare l'incendio.