Si può parlare di disuguaglianza sociale, disoccupazione, corruzione, di violazione dei diritti lavorativi e dei diritti umani, mercificazione del mercato musicale, lotta al razzismo ed alle varie forme di intolleranza, il tutto in musica e con uno spirito ludico? Lo Stato Sociale ci riesce da sempre ed è ritornato a farlo con l'ultimo album, Stupido sexy futuro, da cui lo Stupido sexy fotour che è atteso stasera (alle 22) ad Ariano Irpino in Piazza Plebiscito (ingresso gratuito).

APPROFONDIMENTI SummerFest, dalle imprese escluse le denunce. Verifiche in Regione Al via Terra di Mezzo, il festival della cultura risorgente Ad Avella per ammirare l'ultima

Super Luna dell'anno: gli eventi

I cinque ragazzi (Lodovico "Lodo" Guenzi, Alberto "Albi" Cazzola, Alberto "Bebo" Guidetti, Francesco "Checco" Draicchio, Enrico "Carota" Roberto) ritornano in Irpinia a distanza di un anno dall'Avellino Summer Fest: «Non ci aspettavamo un'accoglienza del genere. Coniammo per l'occasione lo slogan Crazy fucking Avellino. Fu un grande momento di entusiasmo collettivo» ricorda Albi Cazzola.

«Quando siamo al Sud. Lo spirito è sempre quello della gita scolastica. Ci piace andare in giro, visitare nuovi luoghi, stare in compagnia di chi ci viene a salutare».

Partenza anticipata di un giorno per arrivare prima a destinazione. Cominciate a cantare quella canzone lì dei Pooh, "Pronto, buongiorno è la sveglia"? «No, non ne facciamo di queste cose, siamo gente per bene» scherza Albi. Date gratuite o con biglietti d'ingresso a prezzo calmierato per combattere il caro biglietti: «Abbiamo fatto una scelta politica, come nostro solito, per permettere a tutti di venire ai nostri live. È anche un modo per aprirsi ad un pubblico che non ti conosce. Provare a dialogare con tutti è una delle nostre priorità».

Un album, l'ultimo, che segna un ritorno alle origini e, su questo sentiero, anche ad una coesione ritrovata."Senza figli di papà che fanno finta di venir? dal quartiere / Senza quelli del quartiere che ti fanno la morale" così cantate ne "La musica degli sfigati" in cui rivendicate la vostra terzietà rispetto alle narrazioni dominanti di oggi: «È un voler raccontare il mondo da cui veniamo e dare il giusto valore agli ultimi (o forse, sarebbe più giusto dire, ai "trasparenti" ndr). Nel mondo della musica c'è una tendenza all'individualismo, al racconto del successo, del self made man. Questa narrazione dei numeri uno, di una società organizzata come un ranking tennistico non ci appartiene». La leggerezza, l'ironia ed il successo del brano sanremese del 2018, Una vita in vacanza, è stata un'arma a doppio taglio: «È un successo che ti porta ad essere conosciuto da una platea vastissima, diversa da chi frequenta i live. La tv ti porta dentro un mondo che devi imparare a conoscere per non esserne fagocitato». Lo Stato Sociale vive del talento dei suoi componenti e della sua atipicità: due romanzi, una graphic novel ma anche un progetto con 5 Ep (ognuno con il nome di ciascuno dei componenti) per dare sfogo alle individualità, ma senza mai rischiare la disgregazione: «Attentato alla musica italiana è stato un percorso all'interno di un discorso collettivo. Siamo convinti che da soli non si va da nessuna parte».

Chi viaggia da solo forse è Lodo Guenzi, prestato alla musica, ma diventato nuovo attore feticcio di Pupi Avati che lo avrà come protagonista nel suo prossimo film: «Abbiamo sempre incoraggiato la sua indole. Ma sappiamo anche che per lui la musica è libertà: puoi urlare e cantare dal palco qualsiasi cosa che magari davanti alla macchina da presa non si può». Le aree parcheggio a disposizione sono: il silos Calvario in Piazza Enea Franza (che sarà gratuito solo per la giornata del 30 agosto), Piazza Mazzini o stazione dei pullman e Piano della Croce. Piazza Plebiscito sarà chiusa e inibita al traffico veicolare a partire dalle 20.