«Ringrazio la dott.ssa Silvana D’Agostino, Commissario prefettizio di Ariano Irpino, per la disponibilità rispetto alle proposte della Lega presentate nel corso dell'incontro avuto con il segretario cittadino, Dott. Pasqualino Santoro, gli ex consiglieri comunali Puorro e Cusano e il sottoscritto, in collegamento remoto». Annuncia il coordinatore provinciale della Lega, senatore Pasquale Pepe.



«Un proficuo incontro nel quale abbiamo ricevuta disponibilità ad accogliere le nostre rischieste: istituzione della giornata di lutto Cittadino in memoria delle Vittime, l’istituzione di un Comitato scientifico presso il Comune, la convocazione di un tavolo di programmazione tra comune, dirigenti scolastici e responsabile della sicurezza degli istituti presenti sul territorio per programmare l'apertura dell' anno scolastico 2020-2021, avvio della richiesta per l’istituzione della zona franca urbana. Come già spiegato in altri interventi, chiediamo alla Regione Campania criteri preferenziali x i Comuni dichiarati Zona Rossa nei bandi o avvisi di sostegno Covid. Sulle iniziative intraprese e gli impegni futuri c'è la massima disponibilità dei senatori irpini della Lega, Claudio Barbaro e Ugo Grassi». Conclude il coordinatore provinciale, Pasquale Pepe. Ultimo aggiornamento: 14:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA