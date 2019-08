Domenica 18 Agosto 2019, 17:24

Sciopero della mensa da parte degli agenti di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Ariano Irpino. Protestano per la carenza di organico. Lo dice il segretario provinciale Osapp di Avellino, Ettore Sommariva. Che spiega: "Il personale di polizia penitenziaria arianese ha iniziato spontaneamente la protesta con l’astensione facoltativa dalla mensa per tutte le problematiche più volte rappresentate e segnalate, riguardante la grave e cronica carenza di personale di Polizia Penitenziaria e del Comparto Ministeri, turni superiori alle otto ore giornaliere, mancanza di un Nucleo Traduzioni locale per l’espletamento delle visite specialistiche presso i luoghi esterni di cura e mancato pagamento delle numerose ore di lavoro straordinario effettuato negli anni precedenti e mesi scorsi".