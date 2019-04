Venerdì 19 Aprile 2019, 00:12

Un video finito sui social network e su whatsapp ha creato sconcerto e disappunto ad Ariano Irpino. Due ragazzi si sono picchiati con violenza all’interno del Boschetto Pasteni, polmone verde della città del Tricolle. Nelle immagini si vedono i due adolescenti colpirsi con violenza inaudita davanti a tanti altri ragazzi-spettatori. Nel video si sentono alcune voci, forse anche di giovanissime. E si sente qualcuno che incita: “Ammazzalo, ammazzalo”.Le forze dell’ordine hanno acceso i riflettori sulla vicenda. La dirigente del liceo Parzanese, Alfonsina Manganiello – l’episodio non si sarebbe verificato in orario scolastico e comunque è avvenuto lontano dall’istituto – sottolinea: “Il liceo Parzanese condanna la bruta violenza messa in essere dagli studenti indipendentemente dall’appartenenza alle scuole. Il liceo si riserva, nel caso in cui siano individuati propri studenti, di prendere seri provvedimenti”