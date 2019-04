Mercoledì 24 Aprile 2019, 22:35

Sequestrata l'ex discarica comunale di Ariano Irpino a località Fosso Madonna dell'Arco. Sono stati i carabinieri ad apporre i sigilli all'area, su disposizione della Procura della Repubblica di Benevento. Alla base del provvedimento la necessità di controlli a seguito delle indagini avviate dai militari per verificare eventuali problemi di inquinamento dello sversatoio ormai in disuso da alcuni anni e per accertare la presenza di rifiuti speciali o pericolosi all'interno. L'area si trova in una zona non molto distante dal centro urbano della città del Tricolle.