Tribunale per i Diritti del Malato e Cittadinanzattiva invitano il manager dell'Asl, Mario Ferrante, ad impedire che ci possa essere la soppressione del turno pomeridiano di dialisi presso l'ospedale S.Ottone Frangipane.

Ma non solo. «Anche quest'anno, nel periodo estivo, si preannunzia - scrive Cristina D'Amico del Tribunale per i Diritti del Malato in una nota inviata al Direttore Generale dell'Asl Ferrante, al direttore ospedaliero Grappone e al sindaco di Ariano Franza - la soppressione di turni pomeridiani di dialisi per carenza personale. L'annoso problema della mancanza personale, dei trasferimenti dei vincitori di concorso in sedi più vicine, del mancato tempestivo rinnovo delle convenzioni con altre aziende sanitarie, come al solito si ripercuote sui pazienti che in questo periodo si vedono costretti ad ulteriori disagi per poter effettuare le prestazioni salvavita».

Si rischia di vivere una situazione assolutamente inammissibile. «Al fine di poter tranquillizzare e rassicurare i pazienti - conclude D'Amico - che, preoccupati, si sono rivolti alla nostra associazione, si chiede di conoscere quali provvedimenti sono stati, o si intendono adottare per evitare i disagi paventati».

Immediata la risposta del manager Ferrante.

«Non c'è in calendario alcuna soppressione del turno pomeridiano di dialisi. Neanche durante il periodo agostano. I turni di lavoro sono stati predisposti prevedendo la presenza del medico sia di mattina che di pomeriggio. I pazienti non subiranno alcun disagio».

In altri termini non si nasconde la difficoltà di poter disporre di più sanitari, ma il Frangipane sconta i problemi comuni ad altri ospedali. Per Ferrante non c'è, inoltre, alcuno stop ai concorsi in atto e neanche alle iniziative programmate.

«A settembre - precisa - si chiude anche il cerchio relativo al primario di Cardiologia. Abbiamo ingaggiato sicuramente uno dei migliori primari italiani in questo campo. E puntiamo sempre più su professionalità che possano contribuire a rilanciare il ruolo del nosocomio del Tricolle. Nonostante le difficoltà esistenti, ben conosciute da tutti».

Tra l'altro, Ferrante non lo cita, ma fa capire che il pronto soccorso non è stato mai in affanno. Contrariamente di quanto accaduto in altre realtà. Ma non solo. È stato attivato un nuovo servizio nel reparto di oculistica: si eseguono interventi chirurgici. C'è la collaborazione anche con un medico proveniente da un'altra struttura ospedaliera. E per la prima volta si possono effettuare esami diagnostici in radiologia per gli esterni. Finora tac e risonanza magnetica erano riservati solo ai ricoverati. Con l'arrivo del nuovo primario, la situazione è sicuramente migliorata.