Ariano Irpino, stalker con la cugina: per un 32enne scatta il braccialetto elettronico

Perseguitava la cugina, scatta il divieto di avvicinamento con l’applicazione del braccialetto elettronico per un 32enne geometra di Ariano Irpino che era stato già condannato a quattro anni per lo stesso reato. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Rimini.

Le indagini sono condotte dai carabinieri e coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani. Il 32enne era diventato un’ossessione per la cugina. Anche subito dopo la detenzione ha continuato nelle sue azioni. Pedinamenti, aggressioni verbali e minacce: "Non ti lascerò uscire con altri e se ti vedo in giro ti picchio", una delle tante.