Mercoledì 30 Gennaio 2019, 08:00

Scelse la notte di Halloween per suicidarsi. Andò in un capannone dismesso vicino casa e si impiccò. Un messaggio ai familiari per chiedere scusa e poi niente altro. Il giallo di Ariano Irpino, quel suicidio che non convinceva nessuno, è stato risolto dalla procura di Benevento.Il camionista di 47 anni che si era tolto la vita senza un perché, in realtà, era finito nella morsa di un ricatto. Quello di una prostituta romena di 42 anni, Sonia Matei, residente a San Giorgio del Sannio, ora in carcere con l'accusa di estorsione e induzione al suicidio, e del suo protettore, Francesco Festa, 63 anni di Benevento, ai domiciliari per favoreggiamento della prostituzione.