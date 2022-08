Suv nell'isola pedonale durante la movida, denunciato 52enne ubriaco in Irpinia

A bordo del suo Suv semina il panico nell’isola pedonale di Ariano Irpino tra la folla della movida. Si era messo alla guida completamente ubriaco. La polizia ha evitato il peggio. Personale del Commissariato di Ariano Irpino ha deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica un 52enne del luogo, fermato in evidente stato di ebbrezza alcolica a bordo del proprio veicolo.

E’ stato bloccato mentre transitava, a velocità sostenuta, in tarda serata, in una strada pedonale e interdetta al traffico veicolare, mettendo in serio pericolo l’incolumità delle persone che affollavano il centro storico. Condotto in Commissariato il 52enne, dopo essere stato sottoposto agli accertamenti di rito è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza con il conseguente, immediato ritiro della patente di guida. Il Suv di grossa cilindrata è stato sottoposto a fermo amministrativo.